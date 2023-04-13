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مشروع النظام الصحي السعودي.. المادة 61: تغطية شاملة لجميع السكان
طرح برنامج تحول القطاع الصحي مشروع "النظام الصحي" على منصة استطلاع، والذي بهدف إلى رفع كفاءة الصحة والرعاية الصحية في المملكة...
22 مليون مصل ومصلية بالمسجد الحرام خلال الثلثين الأولين من رمضان
كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن إجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من...
ديوان المظالم ينشئ مركزاً للخدمات القضائية الرقمية
أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بإنشاء مركز للخدمات القضائية الرقمية يرتبط...
700 شركة عمرة تستنفر بعد قرار الإيقاف
استنفرت شركات العمرة البالغ عددها أكثر من 700 شركة ومؤسسة طاقاتها بعقد لقاءات مشتركة ومتواصلة لمواجهة تداعيات قرار وزارة الحج...
60 يوما لاستكمال إجراءات الرخص الإنشائية
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نحو 60 يومًا لاستكمال إجراءات إصدار الرخص الإنشائية للمباني في المشاريع الكبرى،...
الحالة المطرية تخفض درجات الحرارة شمالا
تواصل هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، وأدت...
8 آلاف حافلة لنقل المعتمرين
دفعت النقابة العامة للسيارات، بـ 8 آلاف حافلة موافقة للمواصفات، لنقل المعتمرين بين المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة، طيلة شهر...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غد السبت.. فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (عريف - جندي أول) للكادر النسائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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