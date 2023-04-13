بعد غد السبت.. فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (عريف - جندي أول) للكادر النسائي

مشروع النظام الصحي السعودي.. المادة 61: تغطية شاملة لجميع السكان طرح برنامج تحول القطاع الصحي مشروع "النظام الصحي" على منصة استطلاع، والذي بهدف إلى رفع كفاءة الصحة والرعاية الصحية في المملكة... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 22 رمضان 1444 هـ 22 رمضان 1444 هـ 22 مليون مصل ومصلية بالمسجد الحرام خلال الثلثين الأولين من رمضان كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن إجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 22 رمضان 1444 هـ 22 رمضان 1444 هـ ديوان المظالم ينشئ مركزاً للخدمات القضائية الرقمية أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بإنشاء مركز للخدمات القضائية الرقمية يرتبط... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 رمضان 1444 هـ 22 رمضان 1444 هـ 700 شركة عمرة تستنفر بعد قرار الإيقاف استنفرت شركات العمرة البالغ عددها أكثر من 700 شركة ومؤسسة طاقاتها بعقد لقاءات مشتركة ومتواصلة لمواجهة تداعيات قرار وزارة الحج... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 22 رمضان 1444 هـ 22 رمضان 1444 هـ 60 يوما لاستكمال إجراءات الرخص الإنشائية حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نحو 60 يومًا لاستكمال إجراءات إصدار الرخص الإنشائية للمباني في المشاريع الكبرى،... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 22 رمضان 1444 هـ 22 رمضان 1444 هـ الحالة المطرية تخفض درجات الحرارة شمالا تواصل هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، وأدت... المناطق: طلال السناني، دوت الخليج المناطق: طلال السناني، دوت الخليج 22 رمضان 1444 هـ 22 رمضان 1444 هـ 8 آلاف حافلة لنقل المعتمرين دفعت النقابة العامة للسيارات، بـ 8 آلاف حافلة موافقة للمواصفات، لنقل المعتمرين بين المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة، طيلة شهر... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 22 رمضان 1444 هـ 22 رمضان 1444 هـ

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