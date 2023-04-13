السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان تلتقي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية هولندا



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

التقت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية مملكة هولندا فوبكه هويكسترا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان، وسبل دعمها وتعزيزها، متطرقين لعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.

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22:53ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.