السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تتابع أنظمة السلامة العامة للعربات الكهربائية بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

تتابع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التحقق من المواقع المخصصة للعربات الكهربائية شملت طوابق المطاف والمسعى، لمتابعة سير الأعمال على كافة مواقع العربات الكهربائية، للتأكد من جاهزية أنظمة الإطفاء الذاتي وأنظمة الإنذار الصوتي والطفايات اليدوية وعزل المناطق الإنشائية، بالإضافة إلى التأكد من وسائل السلامة، لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في المسجد الحرام.

وبيّنت رئاسة شؤون الحرمين، أن الجولات الميدانية للتأكد من اشتراطات ومتطلبات السلامة ولتعزيز مبدأ السلامة لدى العاملين، لضمان ديمومة العمل في بيئة مهنية صحية، وتساعد في تدوين الأهداف التي من شأنها أن تعمل على تحقيق الطموح بالمستوى الأعلى، مفيدةً أن المواقع والمسارات المستحدثة أسهمت في تحقيق الأهداف بما يكفل للأشخاص سلامة الوصول السليم والميسر والتعامل الأمثل للفئة المستهدفة.

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22:41ت م

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