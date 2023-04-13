السعودية اليوم / شؤون الحرمين تستعرض المخطوطات والنوادر وطرق المحافظة عليها



مكة المكرمة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مجموعة من المخطوطات والنوادر، من خلال معرض في مكتبة المسجد الحرام.

وأبرز المعرض طرق العناية بالمخطوطات المتنوعة في مضمونها وعناوينها وسبل المحافظة عليها من ترميم وتعقيم وتجليد وبأجهزة مختصة وتقنيات عالية كتقنية الأوزون في التعقيم.

كما حرصت الرئاسة على أن يأخذ المعرض زائريه في رحلة تاريخية تبين تطور مراحل الكتاب من مخطوط على ورق إلى مطبوع بطريقة الطباعة القديمة إلى الطباعة الحديثة المتمثلة في الكتب الورقية الحالية وصولاً إلى الكتب الرقمية.

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22:35ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.