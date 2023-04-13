السعودية اليوم / سموُّ الأمير عبدالله بن بندر يدشِّن "الاتصال والإعلام" بوزارة الحرس الوطني



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

دشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، مقر مركز الاتصال والإعلام بوزارة الحرس الوطني، حيث استمع سموُّه لشرح مفصل عما يضمه المركز من إمكانات وكفاءات بشرية وتقنيات حديثة تدار بكوادر وطنية مؤهلة.

ثم قام سموُّه بجولة داخل المركز شملت أقسامه التي ضمَّت العمليات الرقمية، والمحتوى، وقسم الإنتاج المرئي، مطلعاً على طبيعة عمل إدارة الاتصال وصنعها الأفكارَ والنشاطات والمناسبات الرسمية والفعاليات بما يتواكب مع تطلعات الوزارة.

وأكد سموُّ الأمير عبدالله بن بندر أهمية عمل المركز وما يقدمه من إنجازات نفخر بها جميعاً، مقدماً شكره لجميع العاملين في المركز على جهودهم وإبداعاتهم، متمنياً لهم التوفيق ومواصلة الجد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.

من جهته، أكد المستشار الإعلامي لسموِّ الوزير المشرف العام على مركز الاتصال والإعلام رائد المطيري،أن زيارة سموِّه تعد تتويجاً للنجاحات والمنجزات التي حققها المركز، كما تمثل الزيارة تحفيزاً لجميع منسوبي المركز وتشجيعاً للتجديد والعطاء ومضاعفة الجهود والسمو بها إلى أعلى مراتب النجاح، مثمناً ما يلقاه المركز من دعم غير محدود من سموِّه الكريم.

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22:27ت م

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