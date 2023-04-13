السعودية اليوم / وزارة الدفاع تقيم مأدبة إفطار للملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

أقامت وزارة الدفاع، مأدبة إفطار للملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض.

ويأتي إقامة الوزارة لمأدبة الإفطار، تأكيدًا على أهمية الدور الذي يقوم به الملحقين العسكريين في تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع

حضر المأدبة، المدير العام للإدارة العامة للسياسات والإستراتيجيات في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية الحسن الحفظي، والمدير العام للإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة الوزارة للشؤون الإستراتيجية عبدالرحمن السلطان، وعدد من منسوبي الوزارة.

// انتهى //

22:18ت م

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الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأقامت وزارة الدفاع، مأدبة إفطار للملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض.ويأتي إقامة الوزارة لمأدبة الإفطار، تأكيدًا على أهمية الدور الذي يقوم به الملحقين العسكريين في تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع السعودية ونظيراتها في دولهم، وكذلك تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والتدريب والتسليح والتمارين المشتركة.حضر المأدبة، المدير العام للإدارة العامة للسياسات والإستراتيجيات في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية الحسن الحفظي، والمدير العام للإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة الوزارة للشؤون الإستراتيجية عبدالرحمن السلطان، وعدد من منسوبي الوزارة.// انتهى //22:18ت م0198

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