السعودية اليوم / " الموارد البشرية " : بدء المرحلة الثانية من إلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر منصة قوى



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدءَ المرحلة الثانية لتوثيق العقود بإلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر منصة قوى، حيث حددت الوزارة نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة حسب كل ربع من عام 2023م كالتالي: الربع الأول 20%، الربع الثاني 50% الربع الثالث 80%.

وتهدف خدمة توثيق العقود إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

وتتيح خدمة توثيق العقود إلكترونياً لأصحاب العمل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح الخدمة للعاملين خدمة التحقق من صحة بيانات عقودهم.

وأوضحت الوزارة أنه بعد إنشاء العقد الوظيفي من قبل المنشأة يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعد العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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22:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.