السعودية اليوم / الهيئة العامة للطرق تطلق حملة "إجازة آمنة" تزامناً مع إجازة عيد الفطر المبارك



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

أطلقت الهيئة العامة للطرق بالتعاون مع اللجنة الوزارية السلامة المرورية حملةً توعوية عن السلامة بعنوان "إجازة آمنة" بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك؛ وذلك حرصاً من الهيئة على سلامة مستخدمي الطرقات خلال أوقات الإجازات التي تزداد نسبة الحوادث بنحو 15% عن غيرها من أيام السنة.

وأكدت الهيئة أهمية التقيد بربط حزام الأمان، سواءً للسائق أو باقي ركاب المركبة, كما أكدت الهيئة أهمية الالتزام بالسرعة النظامية، بالإضافة إلى عدم استخدام الجوال أثناء القيادة.

كما أكدت الهيئة أهمية وضع كراسي الأطفال في كراسيهم المخصصة، لما لذلك من أثر كبير على سلامتهم وخاصة أثناء الحوادث لا قدر الله، كما أكدت الهيئة أهمية التأكد من فحص الإطارات وباقي أدوات المركبة، مع أهمية أخذ قسط كافي من النوم قبل السفر، وقد حذرت هيئة الطرق من القيادة أثناء الأمطار والتغيرات الجغرافية، مع تأكيدها على أهمية توفر كافة أدوات السلامة في المركبة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة الطرق تم اعتمادها مؤخراً من مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، وتهدف لتنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، من خلال وضع السياسات والمعايير والاشتراطات اللازمة التي تضمن الاتقاء بتجربة مستخدمي الطرق.

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22:02ت م

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