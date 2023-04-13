شكرا لقرائتكم غرامة 50 ألف ريال بحق مذيع أجج التعصب الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، اليوم الخميس، فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال بحق مذيع برنامج تلفزيوني ؛ لارتكابه محتوى مخالف تضمن تأجيج التعصب الرياضي.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف صادر عنها عن المخالفة وقيمتها.

كما أعلنت الهيئة عن استدعاء 4 من صُناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا ‎محتوى مخالف يأجج التعصب الرياضي، ويشكك في نزاهة الجهات القائمة على الدوري السعودي، وعليه تم اتخاذ اللازم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.