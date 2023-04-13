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غرامة 50 ألف ريال بحق مذيع أجج التعصب الرياضي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، اليوم الخميس، فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال بحق مذيع برنامج تلفزيوني ؛ لارتكابه محتوى مخالف تضمن تأجيج التعصب الرياضي.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف صادر عنها عن المخالفة وقيمتها.

كما أعلنت الهيئة عن استدعاء 4 من صُناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا ‎محتوى مخالف يأجج التعصب الرياضي، ويشكك في نزاهة الجهات القائمة على الدوري السعودي، وعليه تم اتخاذ اللازم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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