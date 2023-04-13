شكرا لقرائتكم شبيه القشطة والجبن مناسب لأصحاب الكوليسترول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان أن المنتجات شبيه القشطة أو الجبن مناسبة لأصحاب الكوليسترول المرتفع.

وأضاف العثمان في تصريحات ببرنامج “وقاية” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن هذه المنتجات قد تعتبر أقل جودة من الغذاء الطبيعي، لكنها مسموح بها.

مناسب لأصحاب الكوليسترول

ولفت إلى أنه ببساطة الدهون الحيوانية الموجودة في الحليب أو القشطة أو الجبن تستبدل بزيت نباتي بقصد تقليل التكلفة، ولذلك فشبيه الجبن والقشطة والحليب أقل سعرًا من الطبيعي، كما تم إزالة الدهون الحيوانية ووضع بدالها زيت نباتي.

وأوضح أنه أقل سعرًا لكن الجودة لم تقل عن الحد الأدنى، ومسموحة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولهذا فهي مناسبة لأصحاب الكوليسترول المرتفع.