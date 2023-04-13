شكرا لقرائتكم مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف أثناء صلاة المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت مشاهد مهيبة، امتلاء صحن الطواف بالحرم المكي بضيوف الرحمن من المعتمرين وقت صلاة المغرب وإفطار ليلة 23 رمضان.

وأظهرت اللقطات صحن الطواف وهو ممتلئ عن آخره بالمعتمرين، أثناء صلاة المعتمرين، وسط تلاوة خاشعة للقرآن الكريم من قبل الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

خدمات رئاسة الحرمين

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم.

وتضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وخدمات التنقل، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، إضافة إلى غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره بشكل يومي.