السعودية اليوم / هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تستكمل المرحلة الثانية من مشروع إزالة الأنقاض



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

استكملت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية المرحلة الثانية من مشروع إزالة الأنقاض لمعالجة الآثار السلبية على البيئة واستصلاح الأرضي المتدهورة بمواقع متفرقة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من مشروع إزالة الأنقاض ضمن إستراتيجية الهيئة المتمثلة في حماية البيئة وتنميتها والإسهام في تحسين جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030، حيث بدأت الهيئة أعمالها بإزالة المخلفات العامة خلال الربع الأول لعام 2023 والتي بلغت أكثر من 40 ألف كيس في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وأكثر من 14 ألف كيس في محمية الملك خالد الملكية حيث اشتملت على مخلفات بناء ومخلفات بلاستيكية ونفايات عامة.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على إزالة الأنقاض واستصلاح التربة بهدف الحفاظ على البيئة وتنميتها لاستعادة التوازن البيئي، داعيةً في الوقت ذاته أفراد المجتمع إلى الإسهام في الحفاظ على البيئة ونشر الوعي حيال الممارسات الإيجابية المثلى للتعامل معها، إسهاماً في تحسين جودة الحياة .

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21:25ت م

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