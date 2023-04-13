السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك



الباحة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - بتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم، مشدداً على أهمية تكثيف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة جهودها لتوفير أفضل الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة.

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20:20ت م

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