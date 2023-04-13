السعودية اليوم / مفوض حقوق الإنسان يحذر من تصاعد أزمة المهاجرين في البحر المتوسط



جنيف 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من تصاعد أزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط ، والوضع غير المستقر لطالبي اللجوء الذين يعبرون البحر، وطالب ببذل جهود متضافرة لضمان إنقاذهم السريع والآمن بفاعلية وكرامة.

وحث الدول على فتح المزيد من قنوات الهجرة النظامية، وتعزيز وتقاسم المسؤولية، وضمان الترتيبات الخاصة بإنزال جميع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر بأمان وفي الوقت المناسب، والرصد والرقابة على السياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة.

ودعا تورك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق بشأن حوكمة الهجرة، ووقف الإعادة القسرية وتجنب حدوث وفيات في هذه الأوقات، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت أن السياسات الصارمة للحد من الهجرة تؤدي إلى المزيد من المعاناة والوفيات في البحر.

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19:15ت م

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