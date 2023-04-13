السعودية اليوم / القوات البحرية المصرية تشارك في التدريب البحري الدولي (IMX/CE23)



القاهرة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

شاركت عناصر من القوات البحرية المصرية في فعاليات التدريب البحري الدولي المشترك (IMX/CE 23) والذي استمر ثلاثة أسابيع في البحرين والأردن.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، في بيان له اليوم، أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات العملياتية في مجال الأمن البحري، وإيجاد حلول دولية للحفاظ على حرية حركة الملاحة والتجارة الدولية، ودعم العلاقات العسكرية مع الدول المشاركة، وجهود الاستقرار الإقليمي بالمنطقة ضد أي تهديدات، وبناء المواءمة والتجانس مع الدول المشاركة لحماية القوانين واللوائح الدولية.

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19:11ت م

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