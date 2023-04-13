السعودية اليوم / محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة على المتهم عادل معكفي



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم عادل أحمد أحمد عمر معكفي -يمني الجنسية- بموجب رقم الحدود (4156926158) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الساعة الثامنة والربع صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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19:06ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.