

القاهرة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

نظمت جامعة الدول العربية اجتماعاً جانبياً على هامش أعمال الدورة (56) للجنة السكان والتنمية، حول "السكان والتعليم والعمل: عوامل ممكنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية"، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية

وشارك في الاجتماع الذى عقد حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي، كل من المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، والأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ووزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار.

ويهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على الاتجاهات السكانية وواقع التعليم والعمل في البلدان العربية بخاصة تعليم النساء والفتيات، فضلاً عن أهمية جودة التعليم وربط برامج التعليم بمخرجات سوق العمل وتحديات المستقبل في ظل التحول الرقمي والتغيرات المناخية.

// انتهى //

18:55ت م

0162



القاهرة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسنظمت جامعة الدول العربية اجتماعاً جانبياً على هامش أعمال الدورة (56) للجنة السكان والتنمية، حول "السكان والتعليم والعمل: عوامل ممكنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية"، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.وشارك في الاجتماع الذى عقد حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي، كل من المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، والأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ووزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار.ويهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على الاتجاهات السكانية وواقع التعليم والعمل في البلدان العربية بخاصة تعليم النساء والفتيات، فضلاً عن أهمية جودة التعليم وربط برامج التعليم بمخرجات سوق العمل وتحديات المستقبل في ظل التحول الرقمي والتغيرات المناخية.// انتهى //18:55ت م0162

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجامعة العربية تعقد اجتماعاً حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.