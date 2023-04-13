السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا يلتقي نظيره المصري



أديس أبابا 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 ابريل 2023م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الدكتور فهد بن عبيد الله الحميداني، في مكتبه بالسفارة، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا المندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي محمد جاد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل المشترك بين السفارتين في إثيوبيا على الأصعدة كافة.

// انتهى //

18:54ت م

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