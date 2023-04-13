السعودية اليوم / أكثر من 384 موظفًا بأمانة الطائف يقدمون الخدمات البلدية في إجازة العيد



الطائف 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

أقرت أمانة الطائف تكليف 384 موظفاً بالأمانة خلال إجازة عيد الفطر المبارك للعام الحالي، لتقديم الخدمات الضرورية والحيوية والتي تشمل الأعمال الخدمية وبرنامج المتابعة والرقابة على المنشآت المعمارية والتعديات والإحداثات على أراضي الغير والأراضي الحكومية .

وتقدم البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية خدماتها الرقابية المكثفة على مدار أيام الإجازة، ويتم ضبط المخالفات وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، والتأكد من كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوار.

وأهابت أمانة الطائف بالمواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة لرقم البلاغات الموحد 940 والتي تعمل على مدار الساعة وتستقبل الشكاوى والبلاغات وتقوم بنقلها لفرق العمل الميدانية، كما يتم استقبال الملاحظات عبر منصة "بلدي" وتطبيق "صوّر وأرسل" .

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18:05ت م

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