السعودية اليوم / أمطار على محافظتي الخرج والدلم



الخرج 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار على محافظتي الخرج والدلم والمراكز التابعة لهما .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد.

// انتهى //

17:49ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.