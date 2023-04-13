السعودية اليوم / تعليم تبوك يعتمد مواعيد الدوام الصيفي لمدارس المنطقة



تبوك 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مواعيد الدوام الصيفي في جميع مدارس المنطقة الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها بنين وبنات وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء

6 /10/ 1444هـ

ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، ماجد بن عبدالرحمن القعير، المدارس بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني الذي عُمم على جميع مدارس المنطقة، بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة السابعة صباحاً ، وبداية الحصة الأولى في تمام السابعة والربع صباحاً.

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17:46ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.