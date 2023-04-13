

المدينة المنورة ٢٢ رمضان 1444 هـ الموافق ١٣ أبريل 2023 م واس

أوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن اجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من 21 مليون مصلٍ ومصلية خلال الثلثين الأولى لشهر رمضان المبارك 1444 بزيادة 49٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ اجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام 1444 حتى تاريخه أكثر من 169 مليون مصلٍ ومصلية.

وأكد أن الوكالة هيأت المسجد النبوي من خلال خطتها التشغيلية وتوفير كل ما من شأنه راحة المصلين والزوار وتسهيل كافة الخدمات لهم لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

ورفع الشيخ السديس شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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17:46ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشيخ السديس : أكثر من 21 مليون مصلٍ ومصلية في المسجد النبوي خلال الثلثين الأولى من شهر رمضان. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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