

عرعر 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك , لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد سموه أهمية تكثيف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة جهودها لتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.

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17:30ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل في الإمارة والمحافظات والمراكز خلال إجازة عيد الفطر المبارك. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.