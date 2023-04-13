السعودية اليوم / رئيس جمهورية غينيا بيساو يغادر جدة



جدة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

غادر فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، جدة اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمين محافظة جدة علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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16:54ت م

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