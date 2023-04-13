السعودية اليوم / الأجواء بالقصيم تجذب المتنزهين للاستمتاع بجمال الطبيعية



بريدة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

جذبت الأجواء التي تشهدها منطقة القصيم هذه الأيام المتنزهين للخروج والاستمتاع بجمال الطبيعة.

وشهدت المنطقة خلال الأيام الماضية الأمطار والتي ساعدت في اعتدال الأجواء وقضاء المتنزهين أجمل الأوقات مع الأسرة والأصدقاء والاستمتاع بالهدوء والراحة, حيث تشتهر منطقة القصيم بعدد من الأماكن الطبيعية من أودية وشعاب وجبال وكثبان رملية.

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16:51ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.