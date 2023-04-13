السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض يستقبل مدير شرطة المنطقة



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري.

واستمع سموه إلى نبذة عن مستجدات الحملات الأمنية في المنطقة والإجراءات والخطط الميدانية التي تنفذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

// انتهى //

15:49ت م

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