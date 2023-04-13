السعودية اليوم / إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري أمام حركة الملاحة



القاهرة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

أعادت هيئة موانىء البحر الأحمر ،فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار حركة الرياح.

وأوضحت الهيئة في بيان لها ، أنه تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية في الميناء مع استمرار المتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظاً على انتظام وسلامة الملاحة البحرية .

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15:46ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.