

المدينة المنورة ٢٢ رمضان 1444 هـ الموافق ١٣ أبريل 2023 م واس

يشهد المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة في هذه الأيام إقبالاً كبيراً من المصلين، الذين يحرصون على اغتنام أوقاتهم بأداء الصلاة فيه وقراءة القرآن ومعايشة الأجواء الإيمانية في هذه الليالي المباركة.

ووثقت عدسة "واس" العديد من الصور التي ترسم الوقار والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى على وجوه زوار المسجد النبوي في صور روحانية وإيمانية جميلة وسط أجواء مفعمة بالإيمان، وتنظيم مميز من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وتهيئة كل ما يحتاجه زائر المسجد النبوي.

//انتهى//

15:33ت م

0106





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المسجد النبوي.. أجواء روحانية وإيمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.