السعودية اليوم / سمو أمير حائل يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك



حائل 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بتكليف عدد من الموظفين والحضور على رأس العمل طيلة مدة إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ لإنجاز المعاملات أولاً بأول والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات وتيسير شؤونهم.

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15:26ت م

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