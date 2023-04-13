

مكة المكرمة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

أكدت وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية بشؤون الحرمين الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، اكتمال استعدادات وكالة الشؤون الخدمية النسائية ممثلة في وحدة الاعتكاف بالمسجد الحرام، لاستقبال المعتكفات بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 1444هـ.

وقالت الذويبي: إن الاستعدادت تتضمن استقبال العدد المسموح به عبر موقع الرئاسة الإلكتروني، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف النسائية، حيث تم اعتماد المصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في توسعة الملك عبد الله "للنساء"، ولا يسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته.

وأفادت أن ما يميز منظومة الاعتكاف النسائي هذا العام فتح المجال لاعتكاف منسوبات معهد وكلية المسجد الحرام من طالبات وأعضاء هيئة التدريس للالتحاق بالاعتكاف، كذلك تخصيص فريق طبي على مدار الساعة لضمان سلامة المعتكفات وتخصيص متطوعات من منسوبات معهد وكلية المسجد الحرام لخدمة المعتكفات على مدار ٢٤ ساعة، إضافة إلى تكليف فرق ميدانية لمتابعة الخدمات الإرشادية والتوجيهية والخدمات المساندة والتي تتضمن خدمات السقيا وتقديم وجبات الإفطار والسحور وغيرها من منظومة خدمات قاصدي المسجد الحرام.

وبينت أنه تم إعداد جدول للمعتكفات للاستفادة من أوقاتهم وذلك من خلال إعداد الحلقات القرآنية لهن عن طريق تفعيل مبادرة ورتل، وكذلك بعض الدروس وفوائد الاعتكاف وأحكامه.

// انتهى //

15:19ت م

0103





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خدمات متكاملة في استقبال المعتكفات بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.