السعودية اليوم / نائب وزير الموارد البشرية يبحث مع وزيرة الأشغال وتنمية المهارات بجمهورية أثيوبيا أوجه التعاون المشترك



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

عقد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين في الرياض اليوم, اجتماعا مع معالي وزيرة الأشغال وتنمية المهارات بجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديموقراطية مفرحات أحمد.

وتناول الاجتماع الذي يأتي في إطار تعزيز الشراكات والتعاون بين البلدين الشقيقين، مستجدات العلاقات الثنائية بين المملكة وأثيوبيا في المجال العمالي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقتها الوزارة في مجال حفظ حقوق العمالة، ممثلة في خدمات التسوية الودّية وتوثيق العقود إلكترونيا وتحسين العلاقة التعاقدية وحماية الأجور.

يذكر أنه تم الإعلان الشهر الماضي عن إعادة فتح الاستقدام من أثيوبيا.

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15:17ت م

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