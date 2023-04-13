السعودية اليوم / تعليم الشرقية يدعو موهوبات المرحلة الثانوية للتسجيل في برنامج "إثراءات المستقبل"



الدمام 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية للتسجيل في برنامج "إثراءات المستقبل"، الذي يقام بالشراكة المجتمعية بين تعليم المنطقة وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

ويهدف البرنامج إلى إثراء الطالبة معرفياً في مجالات تخصصية، وفتح آفاق تفكيرها إلى تخصصات و مجالات عمل مختلفة؛ لتمكينها من تحديد مجالات العلوم الأكثر مناسبة لها، وصولاً لتطوير واكتساب اتجاهات إيجابية للابتكار والبحث العلمي والتعلم الذاتي.

وأشارت إدارة التعليم إلى أن البرنامج الذي يبدأ في 10 شوال 1444هـ، يتستهدف الطالبات الموهوبات من الصف الأول ثانوي إلى الصف الثالث ثانوي بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك على مدى عشرة أيام بالفترة المسائية من خلال تقديم ورش تدريبية يقدمها أعضاء جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في مجالات متخصصة لإكساب الطالبة الموهوبة عدداً من الأدوات التي تفيدها في مستقبلها الدراسي والمهني.

وللتسجيل يرجى متابعة موقع إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية.

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15:15ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.