

الدمام 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

نفذ مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب في الدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، ممثلاً في عيادة الطب المنزلي 714 زيارة منزلية منذ مطلع العام الجاري 2023م، استفاد منها 135 مراجعاً في خدمات الطب المنزلي.

وأوضح تجمع الشرقية الصحي أن العيادة تعمل على متابعة الخطة العلاجية للمريض وفحصه وإجراء التحاليل اللازمة، وتغيير ضمادات الجرح بشكل دوري، إضافة إلى إجراء التحاليل التي تظهر نتائجها بشكل فوري من خلال استخدام أجهزة خاصة بالطب المنزلي.

وأشار إلى أن العيادة تعمل بشكل يومي على متابعة حالات القلب المفتوح والذين يعيشون على مضخات القلب الكهربائية ليتم التأكد من النبضات والأرقام، مبيناً أن مستشفى سعود البابطين لطب وجراحة القلب يعد من الأوائل الذين عملوا على مضخات القلب الكهربائية وجهاز تحليل سيولة الدم المُتنقلة.

يذكر أن عيادة الطب المنزلي في المستشفى أُسست عام 2012م وتعمل على توفير كافة الاحتياجات للمرضى من كبار السن، والمُقعدين، ومن يمتلكون أوزاناً ثقيلة جداً، والحالات التي لا تتوفر لديهم أي نوع من المواصلات، إضافة إلى تقليل الضغط على المستشفيات والمرضى.

// انتهى //

15:08ت م

0096





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عيادة الطب المنزلي في الدمام تنفذ 714 زيارة منزلية استفاد منها 135 مستفيداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.