السعودية اليوم / مستشفى الأمير متعب بسكاكا ينهي معاناة سيدة من تشوّه في مفصليّ الورك



سكاكا 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

نجح فريق طبي في وحدة استبدال المفاصل والمناظير في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، من إنهاء معاناة مريضة في العقد الرابع من عمرها، تعاني من آلام شديدة وصعوبة في الحركة نتيجة تشوّه في مفصليّ الورك ناتج عن خلع ولادي أثناء الطفولة، حيث إجراء استبدال مفصل كامل للوركين ( الأيمن والأيسر ) على مرحلتين.

وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة وتمارس حياتها بشكل طبيعي مع إنهاء الألم تماماً.

وتعد هذه الجراحة من العمليات النوعية والمعقدة نتيجة تشوّه قاعدة المفصل، حيث تحتاج إلى أنواع خاصة من المفاصل.

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15:05ت م

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