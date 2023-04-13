السعودية اليوم / "موان" يتيح منتجات في مستودع البرمجيات مفتوحة المصدر التابع لهيئة الحكومة الرقمية



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

كشف المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" عن منتجات حكومية في مستودع البرمجيات الحكومية الحرة مفتوحة المصدر، وذلك بهدف إعادة الانتفاع والاستفادة من الجهات الحكومية المشاركة في المستودع والحاصلة على الرخصة الحكومية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، إضافة إلى عدد من الأهداف التي ستحقق التعاون بين الجهات الحكومية، وتوحيد المعايير فيما بينها، وزيادة الشفافية والحد من الاحتكار، والتقليل من صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر، وتعزيز التبنّي للاعتبارات ذات الصلة بشراء البرمجيات الحكومية وتطويرها.

يذكر أن مبادرة هيئة الحكومة الرقمية "DGA" تأتي لخلق بيئة مشتركة للإدارات الحكومية عن طريق منصة مشتركة للبرمجيات مفتوحة المصدر، ويعد "موان" من الجهات الحكومية السباقة للتسجيل في هذه المنصة والحصول على شهادة اعتماد ومن ثم رفع أحد البرمجيات التي تم تطويرها داخلياً بالإدارة العامة لتقنية المعلومات في المركز.

وفي إطار التعريف بالإيداع الجديد، عقدت هيئة الحكومة الرقمية ورشة عمل تعريفية بدعوة الجهات الحكومية الراغبة في الحصول على المنتج المطور من قبل "موان"، وتم تقديم ورشة العمل من قبل فريق تقنية المعلومات بالمركز الوطني لإدارة النفايات، وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من قبل الجهات الحكومية المشاركة في الورشة، وتبادلاً للآراء ومناقشة للتقنيات وآليات الاستفادة منها وتعميمها.

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15:01ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.