

داكار 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، في العاصمة السنغالية داكار، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، وذلك في مقر الملحقية الدينية بسفارة المملكة في السنغال، بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة السنغالية.

ويبلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها على الصائمين من الأسر المتعففة والمراكز الإسلامية، ودور الأيتام والمساجد، في جميع المناطق داخل السنغال 15 طنًا.

وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة في السنغال وحيد محمد المجربي، خلال التدشين، أن برامج تفطير الصائمين وتوزيع التمور التي تنفذها الوزارة هي جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية السنغال.

بدورهم أشاد عدد من المسؤولين في السنغال بما توليه قيادة المملكة من اهتمام بالمسلمين، وتلمُّس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة بهم في شهر الخير والعطاء.

// انتهى //

14:58ت م

0092





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في جمهورية السنغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.