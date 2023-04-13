السعودية اليوم / ضمن حملة "رمضانك مفتاح".. "الصحة" تدعو إلى اتباع نظام غذائي صحي



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار "رمضانك مفتاح"؛ بهدف توعية المجتمع لاتباع السلوكيات الصحية السليمة والابتعاد عن السلوكيات الضارة، ومن ضمنها أهمية الانتظام بالغذاء الصحي بعد شهر رمضان المبارك.

ونشرت "الصحة "عبر منصاتها الإعلامية إنفوجرافيك، تضمن رسالة رمضانية افتراضية موجهة للمجتمع تدعو إلى اتباع نظام غذائي صحي، يغطي احتياجات الجنسين حيث تحتاج المرأة إلى 2000 سعرة حرارية، فيما يحتاج الرجل إلى 2500 سعر حرارية يومياً، مشيرة إلى أهمية ممارسة

// انتهى //

14:46ت م

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الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار "رمضانك مفتاح"؛ بهدف توعية المجتمع لاتباع السلوكيات الصحية السليمة والابتعاد عن السلوكيات الضارة، ومن ضمنها أهمية الانتظام بالغذاء الصحي بعد شهر رمضان المبارك.ونشرت "الصحة "عبر منصاتها الإعلامية إنفوجرافيك، تضمن رسالة رمضانية افتراضية موجهة للمجتمع تدعو إلى اتباع نظام غذائي صحي، يغطي احتياجات الجنسين حيث تحتاج المرأة إلى 2000 سعرة حرارية، فيما يحتاج الرجل إلى 2500 سعر حرارية يومياً، مشيرة إلى أهمية ممارسة رياضة المشي يوميًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، مع أخذ قسط كافٍ من النوم، والابتعاد عن محفزات التوتر.// انتهى //14:46ت م0090

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.