السعودية اليوم / أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر



تبوك 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك , لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد سموه أهمية تكثيف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة جهودها لتوفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة.

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14:32ت م

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