السعودية اليوم / "سعود الطبية": 7 عيادات تعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر 1444هـ



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن استمرار العمل في 7 عيادات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك 1444هــ.

وأوضحت المدينة أن العيادات هي: الروماتيزم، الباطنة، الجلدية، التأهيل الطبي، التجميل والحروق، أمراض الدم، وصرف الدواء.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.

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13:55ت م

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