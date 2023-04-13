

الدمام 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

أكدت أمانة المنطقة الشرقية، عن مواصلتها تنفيذ برامجها وبشكل دوري، في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج أنسنة المدن وجودة الحياة، وذلك حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة.

وتمثلت جهود الأمانة في الربع الأول من العام 2023م، في تنسيق وزراعة (263239) من الأشجار والورود، وإزالة (71) متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و (23337) متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، و (257) من التحويلات والحواجز الخرسانية، و (285) لوحة إعلانية مخالفة، و (53) مظلة وهنجر داخل الأحياء، ومعالجة وضع (325) حاوية نظافة داخل الأحياء، ومعالجة وضع (19) من الباعة الجائلين المخالفين، وإصلاح وتأهيل (349892) متراً مربعاً من الحدائق وملاعب الأطفال.

وأفادت الأمانة أنها تعمل على مدار الساعة في معالجة جميع مظاهر التشوه البصري، وعلى تحسين المشهد الحضري الجمالي، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة والممتلكات العامة، لتحقيق مستوى أفضل للمظهر العام وتحسين الظواهر السلبية، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف هذه البرامج، من خلال مركز البلاغات 940 للإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية.

// انتهى //

13:49ت م

0076





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تزرع أكثر من 263 ألف شجرة ووردة خلال الربع الأول من هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.