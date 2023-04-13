السعودية اليوم / مفتي السعودية اليوم المملكة : إطلاق الحملة الوطنية الثالثة لدعم منصة "إحسان" تجسيد للدور الذي قدمته المنصة لدعم مسيرة العمل الخيري بالمملكة



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

نوه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بإطلاق الحملة الوطنية الثالثة خلال شهر رمضان المبارك عبر منصة "إحسان" لدعم مشاريع الخير والعطاء .

ودعا سماحته عموم المحسنين إلى دعم الحملة الوطنية واحتساب الأجر من الله تعالى، لاسيما في هذه الليالي المباركة التي يتحرى بها المسلم ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، مؤكدًا أن بذل الصدقات والقربات من أجلّ الأعمال الفاضلة في شهر رمضان المبارك شهر العطاء والبذل .

وبين سماحته أن المنصة سهلت على الجميع الوصول إلى المحتاجين ويسرت التبرع لهم بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والمتوافقة مع مقتضيات الشريعة الغراء التي أكدت وجوب التحري لمن تدفع لهم أموال الصدقات والزكوات.

وأشاد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها القيادة الرشيدة - حفظهما الله - في خدمة المجتمع وتلمس حاجات المواطن ومن ذلك دعم المنصات الوطنية التي تسهم في إعانة المحتاجين والفقراء والمعوزين، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم .

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13:18ت م

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