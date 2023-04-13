السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يُوجّه باستمرار العمل في الإمارة والمحافظات والمراكز خلال إجازة عيد الفطر



سكاكا 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, مختلف إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر؛ لتسيير شؤون ومعاملات المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد سموه، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.

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13:10ت م

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