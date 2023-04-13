السعودية اليوم / إنقاذ حياة معتمرة بمستشفى الحرم



مكة المكرمة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

تمكن فريق طبي في مستشفى الحرم عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة معتمرة إثر تعرضها لذبحة صدرية أثناء أدائها مناسك العمرة، وفقًا للفريق الطبي.

ووصلت المعتمرة بشكل فوري إلى طوارئ مستشفى الحرم، بينما كانت تعاني آلاماً في الصدر مع انخفاض في مؤشرات العلامات الحيوية. وبعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الأشعة، اكتشف الأطباء وجود ذبحة صدرية حادة لدى المريضة، وجرى التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع، وبعد التأكد من استقرار الحالة، نُقلت المريضة إلى مستشفى الملك عبد العزيز لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.

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12:12ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.