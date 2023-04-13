

مكة المكرمة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة رعاية شؤون المسنين بالمسجد الحرام، عدداً من الفحوصات الطبية للعلامات الحيوية لكبار السن طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك في المواقع المخصصة لهم عن طريق الفرق الطبية المتخصصة.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي، أن ذلك يأتي ضمن مبادرة " عطاء للكبار يصنعه الأخيار " مؤكداً تكثيف الجهود لخدمة ضيوف الرحمن والاهتمام بكبار السن وتقديم لهم جميع الخدمات الإنسانية والتسهيلات اللازمة التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة وطمأنينة، وتذليل الصعوبات وتلبية جميع الاحتياجات .

وأضاف أن توفير الفرق الطبية للاطمئنان على صحة ضيوف الرحمن، يأتي مواكبة لحملة الرئاسة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) تحت شعار "من الوصول إلى الحصول" تحقيقاً لرؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن .

// انتهى //

11:35ت م

0061





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "شؤون الحرمين" تنفذ فحوصات طبية لكبار السن بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.