السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جزر "أندمان ونيكوبار" الهندية



نيودلهي 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر اليوم، منطقة "كامبل باي" في جزر "أندمان ونيكوبار" الهندية.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلاً عن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، أن مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومتراً، وعلى بعد 218 كيلومتراً شمال منطقة "كامبل باي".

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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11:17ت م

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