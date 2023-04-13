السعودية اليوم / الأرصاد: أمطار تصل لغزيرة على منطقة الرياض



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض اليوم الخميس تشمل: العاصمة والدرعية والدلم والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد والسيول وانعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السابعة مساء.

كما تشمل التوقعات ذاتها محافظات الخرج وحوطة بني تميم والحريق والافلاج، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء.

من جانبه أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.