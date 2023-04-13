السعودية اليوم / أمطار مستمرة على محافظة طريف



طريف 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

تستمر الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

04:09ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.