السعودية اليوم / "شؤون المصاحف" تزود مصليات الاعتكاف بخمسة آلاف نسخة من المصحف الشريف



مكة المكرمة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

هيأت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب برئاسة شؤون الحرمين، خزائن المصاحف في المصليات المخصصة للاعتكاف وتزوديها بنسخ جديدة من المصحف الشريف.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة القرآن الكريم والعناية به.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب نبيل بن عبده شريفي، أن الإدارة قامت بإضافة (100) من الدواليب النحاسية تستوعب (5000) من المصاحف مختلفة الأحجام من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذلك سعياً في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

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