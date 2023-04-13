السعودية اليوم / بشراكة بين "إعمار اليمن" و "UN–HABITAT" و "الوليد للإنسانية" بدء المرحلة الثانية من مشروع "المسكن الملائم" بإعادة تأهيل 170 وحدة سكنية في محافظة عدن



عدن 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

بدأت المرحلة الثانية من مشروع "المسكن الملائم" بإعادة تأهيل 170 وحدة سكنية في محافظة عدن، والذي يأتي بالشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل (UN–HABITAT) ومؤسسة الوليد للإنسانية (AP)؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر في محافظة عدن.

وتأتي المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم في مديرية المعلا -الشارع الرئيسي- بمحافظة عدن، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى في مديرية المعلا - حافون - بتسليم 150 وحدة سكنية للمستفيدين.

ويسهم المشروع في توفير الظروف المعيشية الملائمة للأسر اليمنية وتغطية الأضرار للمنازل والمرافق التابعة لها، من خلال ضمان سلامة وأمن مساكنها وتصميم المباني لمقاومة المخاطر المحتملة، توفيراً لظروف معيشية آمنة، وسعياً لإيجاد مستقبل حضري أفضل، كما تشمل الاستفادة من المشروع أكثر من 4200 مستفيد بعد إعادة تأهيل عدد 600 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في عدن.

ويشتمل المشروع على برنامج خاص في تدريب الكوادر اليمنية في مجال الإسكان؛ للمساهمة في بناء قدرات هذه الكوادر في هذا المجال وتنمية مهاراتها، كما يوفّر المشروع 200 فرصة تدريبية في مجالات التدريب المهني، والكهرباء، والطاقة الشمسية، والتصوير، والرسم، ويساهم المشروع في بناء القدرات المهنية للشباب، وبناء قدرات موظفي قطاع الإسكان اليمني.

كما أسهم المشروع في بناء قدرات 40 مهندساً في قطاع الإسكان، في مجالات نظم المعلومات الجغرافية المتقدم، وإدارة المشاريع المتخصصة بالبناء والإنشاءات، والمشتريات المتخصصة وحساب كلف المشاريع، ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية.

ويتضّمن التدريب في المشروع تعزيز قدرات المهندسين اليمنيين وتوفير التدريب المهني للشباب العاطلين عن العمل بالشراكة مع جامعة عدن، كما تم تدريب مهندسين من وزارة الأشغال العامة والطرق على إدارة المشاريع في البناء.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم (229) مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بشراكة بين "إعمار اليمن" و "UN–HABITAT" و "الوليد للإنسانية" بدء المرحلة الثانية من مشروع "المسكن الملائم" بإعادة تأهيل 170 وحدة سكنية في محافظة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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