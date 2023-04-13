السعودية اليوم / أمطار على المنطقة الشرقية



الدمام 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

هطلت اليوم الخميس أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام، والظهران، ومحافظات الخبر، والقطيف، والجبيل، ورأس تنورة، وأجزاء متفرقة على المراكز والهجر التابعة للمنطقة، ولا تزال الأمطار مستمرة والسماء ملبدةً بالغيوم.

جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد .

// انتهى //

02:21ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.